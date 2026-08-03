Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti kazılarında MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yaklaşık 2 bin 500 yıllık genç erkek heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Anıtsal boyutlardaki eser, tamamlanacak bilimsel çalışmaların ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda Anadolu arkeolojisi açısından önemli bir keşfe imza atıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık genç erkek mermer heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Yaklaşık 2,2 metre yüksekliğindeki heykelin anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici işçiliğiyle dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer aldığını ifade eden Ersoy, eserin Roma Dönemi'nde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanıldığını kaydetti. Heykelin yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca büyük ölçüde korunabildiği bildirildi.

Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif! ????????



Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık.



2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel;: pic.twitter.com/troZy3lLNj — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 3, 2026

Bakan Ersoy, heykel üzerindeki alışılmadık giysi detaylarının Lidya kültürüne ait izler taşıdığına dikkat çekerek, elinde bir meyve tuttuğu görülen eserin dönemin Sardes kentindeki yaşam, inanç dünyası ve kültürel etkileşim hakkında önemli bilgiler sunacağını vurguladı.

Eser üzerinde yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında yüzeyde günümüze ulaşmış olabilecek boya izlerinin de araştırılacağını belirten Ersoy, çalışmaların tamamlanmasının ardından heykelin Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını açıkladı. Bakan Ersoy ayrıca, keşfin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, akademisyenler, uzmanlar ve kazı ekibine teşekkür etti.