Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), çocukluk çağı kanserleriyle mücadelede iletişimin önemine dikkat çekerek 'umut dili' yaklaşımını merkeze aldığını açıkladı. Vakıf, hastalık sürecinin yanı sıra çocukların eğitimini, psikososyal ihtiyaçlarını, hayallerini ve geleceğe dair olanaklarını görünür kılmayı hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), çocukluk çağı kanserleriyle mücadelede yalnızca tedavi sürecine değil, çocukların ve ailelerin yaşamlarını bütüncül şekilde desteklemeye odaklanan çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, iletişim çalışmalarında benimsediği 'umut dili' yaklaşımıyla çocukluk çağı kanserini yalnızca zorluklar üzerinden anlatmak yerine, dayanışmayı, çözümü ve geleceğe dair imkânları da görünür hale getirmeyi amaçlıyor.

KAÇUV'un çalışmaları; tedavi sürecindeki desteklerin yanı sıra eğitim, psikososyal destek, burs programları ve Aile Evleri gibi farklı alanlarda çocukların ve ailelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsıyor.

'ÇOCUKLARI YAŞADIKLARI HASTALIKLA DEĞİL, ÇOCUKLUKLARIYLA GÖRÜYORUZ'

KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever, çocukluk çağı kanserinin çocukların ve ailelerin hayatında önemli bir süreç olduğunu ancak hiçbir çocuğun yalnızca yaşadığı hastalıkla tanımlanmaması gerektiğini belirtti.

Yurtsever, 'Her çocuğun hayal kurmaya, öğrenmeye, oyun oynamaya ve geleceğini inşa etmeye devam etmesi gerekiyor. Çalışmalarımızı çocukları yaşadıkları hastalıkla değil, çocukluklarıyla gören bir anlayış üzerine kuruyoruz.' ifadelerini kullandı. Umut kavramının gerçeği görmezden gelmek anlamına gelmediğini vurgulayan Yurtsever, doğru iletişimin zorlukları aktarırken aynı zamanda çözümü, desteği ve mümkün olanı da görünür kılması gerektiğini söyledi.

Çocukluk çağı kanserinde odağın çoğu zaman hastalık ve yaşanan güçlükler üzerinde yoğunlaştığını belirten Yurtsever, bunun çocukların ve ailelerin yaşamlarının tek bir deneyimle sınırlı değerlendirilmesine neden olabildiğini ifade etti. Yurtsever, çocukların kendilerine özgü hayalleri, potansiyelleri ve gelecekleri olduğunu belirterek, 'Çocuklarımızın ve ailelerimizin yaşamlarını yaşadıkları zorluklarla sınırlamıyor; güçlü yönlerini, yaşamın devam ettiğini ve geleceğe dair umutlarını da yansıtmaya özen gösteriyoruz.' dedi.

KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever, iletişimin yalnızca yapılan çalışmaları aktaran bir araç değil, toplumsal farkındalığı artıran ve bakış açılarını dönüştüren önemli bir sorumluluk alanı olduğunu da vurguladı.

Vakıf olarak her iletişim çalışmasında çocukluk çağı kanserine dair daha doğru, kapsayıcı ve yapıcı bir anlayış oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yurtsever, 'Umut dili; çözümün, dayanışmanın, desteğin ve mümkün olanın görünür olmasını sağlayan bir bakış açısıdır.' değerlendirmesinde bulundu.