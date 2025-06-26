Konya Karatay Belediyespor Güreş Takımı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular arasında sergiledikleri üstün başarıyla adını zirveye taşıdı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, 169 kulüp ile 2200 sporcunun katıldığı Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti. Sivas’ta düzenlenen Şampiyonada Karataylı minik güreşçiler gösterdikleri üstün performansla Karatay’ın gururu oldu.

11 Yaş Kategorisi’nde 34 kiloda Mustafa Kıraslan, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 12 Yaş Kategorisi’nde 57 kiloda Ömüralp Akgün ve 68 kiloda Sami Burak Kartal Türkiye beşincisi oldu. Aynı kategoride 78 kiloda mücadele eden Ramazan Kayra Koman, Türkiye üçüncülüğünü kazandı. 13 Yaş Kategorisi’nde ise 30 kiloda yarışan Esat Bolat, Türkiye beşincisi oldu.

HASAN KILCA SPORCULARI TEBRİK ETİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şampiyonada dereceye giren tüm sporcuları, antrenörlerini ve sporculara her daim destek veren ailelerini tebrik etti. Kılca; “Minik güreşçilerimiz, azim ve kararlılıklarıyla hepimize gurur yaşattı. Bu başarılar, Karatay Belediyesi olarak spora ve gençliğe verdiğimiz desteğin en güzel göstergesidir. Genç sporcularımızı, onları büyük bir emekle yetiştiren antrenörlerimizi ve her zaman yanlarında olan kıymetli ailelerini yürekten kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.