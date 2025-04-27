Konya Karatay Belediyespor Basketbol A Takımı, Erkekler Bölgesel Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. D Grubu’nda mücadele eden ve play-offlara kalmayı garantileyen genç ekip, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı makamında ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyespor Kulübü Basketbol A Takımı, Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

EN GENÇ TAKIMDAN BÜYÜK BAŞARI

Ligde 19,5 yaş ortalamasıyla en genç takım olma özelliği taşıyan Karatay Belediyespor, 34 takım arasında play-off bileti alan ekiplerden biri oldu. Play-off sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Bayrampaşa Belediyesi Spor Kulübü gibi güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimali bulunan Karatay’ın temsilcisi, bu zorlu süreci başarıyla tamamlarsa Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselme hakkı elde edecek.

SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ

Sporcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Hasan Hasan Kılca, takımın kısa sürede yakaladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılca, “Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz. Basketbol takımımız, birlik ve beraberlik içinde kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Hocamızı, kulüp başkanımızı ve tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

PLAY-OFF SÜRECİ ZATEN BİR BAŞARI

Play-off başarısının önemine değinen Başkan Kılca, “İnşallah bu süreci de başarıyla tamamlayarak 2. Lig’e yükselirsiniz. Elbette bu hedefe ulaşıp ulaşmamanızdan bağımsız olarak, bu noktaya gelmiş olmanız bile bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

KARATAY’IN GENÇLERİ TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Basketbol A Takımının Konya’yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Kılca, “Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen tebrik telefonları, bizleri son derece mutlu ediyor. Ancak bizim asıl hedefimiz, gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasıdır. Spor da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Elde edilen başarılar ise bu anlayışın doğal bir sonucudur” şeklinde konuştu.