Konya'da Karatay Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Geleneksel Sanat Kursları” tüm hızıyla devam ediyor. Kurslar kapsamında, şehrin farklı üniversitelerinde öğrenim gören yaklaşık 150 yabancı öğrenci, Türk-İslam sanatlarını yakından tanıma fırsatı buluyor.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Geleneksel Sanat Kursları”, farklı kültürlerden öğrencileri Türk-İslam sanatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Karatay Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslara, Konya’daki üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 150 yabancı öğrenci katılıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ÖĞRENCİLER GELENEKSEL SANATLARI KEŞFEDİYOR

Kamerun, Nijer, Senegal, Moritanya, Fas, Cezayir, Mısır, Çad, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Sırbistan, Özbekistan, Kırgızistan, Yemen, Malezya, Lübnan, Keşmir, Nepal, Suriye, Filistin, İran, Bosna Hersek gibi ülkelerden gelen öğrenciler; Hüsn-i hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi ve Ebru gibi geleneksel sanatları alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor. Eğitimler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen Türkiye Bursları kapsamında yürütülüyor.

ÖĞRENCİLERİ GELENEKSEL SANATLARIMIZLA BULUŞTURDUK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Hüsn-i hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi ve Ebru gibi geleneksel sanatların öğretildiği atölyelerde öğrencilerle bir araya gelerek hem çalışmaları yerinde inceledi hem de sohbet etti.

Başkan Kılca, eserlerin her birinin büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, kursiyerleri tebrik etti. Öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyen Hasan Kılca, “Geleneksel sanatlarımız, kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biridir. Konya da medeniyetimizin köklerini taşıyan bir şehir. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimizle geleneksel sanatlarımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu değerleri uluslararası öğrencilerle buluşturmak ve onlara kültürümüzü yakından tanıtma fırsatı sunmak bizim için oldukça anlamlı. Karatay Belediyesi olarak sanatı ve kültürü desteklemeye, gençlerimize bu alanda fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” açıklamalarına yer verdi.