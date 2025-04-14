Bursa'da İnegöl Belediyesi, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 5 Nöbetçi Kitaphanenin En’lerini belirledi. “En Çok Kitap Okuyan” ve “En İyi Kullanıcı” seçilen gençler, ödüllerini Belediye Başkanı Alper Taban’dan aldı. Başkan Taban, ödül töreninde yeni kitaphanelerin de müjdelerini verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin örnek projelerinden olan ve 30 bin aktif üye ile günlük 800 ila bin öğrencinin kullandığı Nöbetçi Kitaphanelerde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında artık geleneksel hale gelen Kitaphane En’lerinin Ödüllendirilmesi programı gerçekleştirildi.

Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan D Blok Nöbetçi Kitaphanede yapılan törende, Nöbetçi Kitaphanelerin “En Çok Kitap Okuyan” ve “En İyi Kullanıcı” ödüllerini almaya hak kazanan öğrencilere ödül takdimini Belediye Başkanı Alper Taban yaptı.

BAŞKAN TABAN’DAN YENİ KİTAPHANELER MÜJDESİ

Ödül töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, yeni kitaphane müjdeleriyle öğrencileri mutlu etti. Başkan Taban, “Bu hafta Kütüphaneler Haftası kutlanıyor. Bizim de Kitaphanelerimizin artmasıyla ilgili hedeflerimiz var. Bu konuda özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin dikkatini çekebilmek adına bir dizi hedefler koyduk kendimize. İçinde bulunduğumuz bu dönemde şehrimizde yeni kitaphaneler açmak istiyoruz. Bu merkezlerimizi mahallelerimize yaymak, vatandaşlarımızın yaşam alanlarını yaklaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili de önümüzde yeni çalışmalar var. Özellikle Akhisar, Yenice, Alanyurt bölgesinde yapacağımız kitaphane çalışmalarımız olacak” dedi.

Merkezlere gelen gençleri gözlemlediğini ve mutlu olduklarını gördüğünü de ifade eden Başkan Taban, “Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma azmi, isteği, hedeflerine varma isteği bizim için çok değerli. Ailelerimiz için, bu şehrin yöneticisi olan bizler için ve ülkemiz için çok değerli. İnegöl Belediyesi olarak biz şunu fark ettik. Bu tarz hizmetleri vatandaşlarımızın, gençlerimizin önüne koyduğumuzda kullandıklarını, faydalandıklarını gördük. Hatta ve hatta daha fazlasının ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun için inşallah bu hizmetlerimizi arttıracağız” diye konuştu.

MERKEZLERDE AİLE ORTAMI KURULUYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, kitaphane personellerinin de seçimine özen gösterdiklerini vurgulayarak; “Kitaphanede görev yapacak personellerimizi seçerken özellikle bu alanda uzman isimleri tercih ediyoruz. Burada evlatlarımıza rehberlik edebilecek arkadaşlarımızı özel olarak seçiyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Burada aynı zamanda bir aile huzuru kurmaya gayret ediyoruz. Gelen her öğrenciyi arkadaşlarımız aileden biri olarak karşılayıp ilgileniyor” açıklamalarında bulundu.

Ödül alan ve Nöbetçi Kitaphanelerden faydalanan öğrenciler de merkezler hakkındaki görüş ve düşüncelerini paylaştı. Serkan Özdemir isimli öğrenci, “Bu ödülü aldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi. Ruken Askar isimli öğrenci ise “Nöbetçi Kitaphanenin bana kattığı çok şey var. Düzenli ders çalışabiliyorum. Sürekli geliyorum” diye konuştu. Kerem Özkan isimli öğrenci de “Kitaphaneye her zaman sıklıkla geliyorum. Burası bana düzen, mutluluk, arkadaş ortamı kazandırdı. Benim yapamadığım soruları burada arkadaşlarımın anlatmasıyla daha kolay kavrayabiliyorum” ifadelerinde bulundu.

Nöbetçi Kitaphanelerin bu yılki enleri ise şöyle sıralandı:

Gençlik Merkezi Kitaphanede en çok kitap okuyan Burak Gök, en iyi kullanıcılar ise; Zeynep Dündar ile Devrim İdil. D Blok Kitaphanede en çok kitap okuyan öğrenciler; İlkokul kategorisinde Elif Güney, Ortaokulda Ahmet Yasin Aras ile lise ve üzeri Ruken Askar. En iyi kullanıcılar da İlkokulda Elif Güney, Ortaokulda Yusuf Gezici, lise ve üzeri Yasin Turan. Huzur Kitaphane en çok kitap okuyanlar; İlkokulda Çağran Şentürk, Ortaokulda Enes Özlük, lise ve üzeri Zeynep Çelik. En iyi kullanıcılar; İlkokulda Çağran Şentürk, Ortaokulda Asmin Durmuş, Lise ve üzeri Nursel Durmuş. Mesudiye Kanal İnegöl Kitaphanede en çok kitap okuyan; İlkokulda Muhammet Emir Taş, Ortaokulda Serkan Özdemir, Lise ve üzeri Sevda Yılmaz. En iyi kullanıcılar; İlkokulda Muhammet Emir Taş, Ortaokulda Bestami Er, Lise ve üzeri Cihat Çetinkaya. Konak Kitaphanede ise en iyi kullanıcı Semanur Küçük.