Konya'da Karatay Belediyesi, ara tatil döneminde öğrencileri ücretsiz sinema gösterimleriyle bir araya getirerek keyifli ve eğitici bir tatil deneyimi sundu.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde sinema etkinliği, öğrencilerin kültür ve sanatla iç içe bir ara tatil geçirmelerine katkı sağladı.

Karatay Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen gösterimlerde 7-14 yaş grubundaki öğrenciler, birbirinden eğlenceli ve öğretici filmleri izleme fırsatı buldu.

Ara tatil boyunca minik izleyiciler; milli değerler, tarih, bilim ve macera temalarının işlendiği yerli animasyon filmlerle dolu dolu vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında Aslan Hürkuş 4Hürjet Oyunda, Rafadan Tayfa Göbeklitepe, Elif ve Arkadaşları Kapadokya, Sır: Kudüs Macerası, Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu filmleri öğrencilerle buluştu.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZA KEYİFLİ BİR ARA TATİL İMKANI SUNDUK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ara tatilde öğrencilere sinema etkinlikleriyle keyifli ve eğitici bir tatil fırsatı sunduklarını belirtti.

Başkan Hasan Kılca, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Ara tatilde öğrencilerimizle bir arada olmaktan ve Kültür Merkezi'mizde onları misafir etmekten çok mutlu olduk. Karatay Belediyesi olarak düzenlediğimiz sinema etkinlikleriyle çocuklarımızın kültür ve sanatla buluşmalarını destekliyoruz.' dedi. Hasan Kılca, her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, 'Birbirinden farklı etkinliklerle çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz çocuklarımızı çok seviyoruz.' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de Karatay'da yaşamanın ayrıcalığını hissettiklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdiler:

7. sınıf öğrencisi Ravza Nur, 'Bugün arkadaşımla sinema etkinliğine geldik. Sınavlardan sonra bu etkinlik bize çok iyi geldi. Ara tatilde motivasyon oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ederim.'

3. sınıf öğrencisi Ahmet Erdem, etkinliği çok beğendiğini belirterek, '9 yaşındayım. Etkinlik bizim için çok güzeldi.'

4. sınıf öğrencisi Yusuf şunları söyledi; 'Ara tatilde böyle bir etkinlik yapılması çok güzel oldu. Arkadaşımla geldim. İyi ki Karatay'da yaşıyoruz.'

Yine 4. sınıf öğrencisi Melih de, 'Karatay'da yaşadığım için çok mutluyum. Hasan Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çünkü biz çocuklar için böyle güzel etkinlikler düzenliyor.'