Bursa'da İznik Su Altı Bazilikası'nın keşfini gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Şahin, her yaştan bireyin düşünsel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği panelde yaptığı açıklamada bazilikanın keşfinin 21. yüzyıla damga vurabilecek önemde olduğunu vurgulayarak, Bursa'nın kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir merkez haline gelebileceğine işaret etti.

BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdiği Şadırvanlı Han Felsefe Konferansları ile felsefeyi yalnızca akademik bir alan olmaktan çıkararak toplumun her kesimine ulaştıran anlamlı buluşmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, 'Şehrin Kalbinde Felsefe Rüzgarları Esiyor' mottosundan hareketle İznik Su Altı Bazilikası'nın tarihi keşfin önemini ve akabinde yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı. Şadırvanlı Han'ın tarihi atmosferinde Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa Felsefe Kulübü iş birliğiyle düzenlenen panelin konuğu İznik Su Altı Bazilikası'nın keşfini gerçekleştirerek, batık bazilika kalıntılarının kazı ve araştırmalarını yürüten bilim insanı Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin oldu.

Prof. Dr. İbrahim Hızalan moderatörlüğünde gerçekleşen panelde 2014 yılındaki keşfin ilk süreçlerine ve Papa 14. Leo'nun İznik ziyaretiyle yeniden ivme kazanan gelişmelere ışık tutan Prof. Dr. Mustafa Şahin, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle Osmangazi Belediyesi'ne davetinden ötürü teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Mustafa Şahin, keşfin 21. yüzyıla imzasını atabileceğini belirterek şöyle konuştu:

'Kilise, başlangıçta yerel bir proje olarak başladı ancak zaman içerisinde ortaya çıkardığımız neticeler, kazı buluntuları ve yazılı kaynaklardan elde ettiğimiz verilerle aslında bu kilisenin basit bir yapı olmadığı, Hristiyanlar tarafından çok önem verilen 1. Evrensel Konsil toplantısının bu yapıda gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 2025 yılı da 1. Konsilin 1700'üncü yıl dönümüydü ve bundan dolayı da Hristiyanların, özellikle Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, alanı ziyaret ederek, burada kutlamalarını gerçekleştirdi. Böylece bazilika, bir anda yerel bir projeden evrensel bir projeye dönüşmüş oldu. 19. yüzyıla ülkemizde Troya'nın keşfi, 20. yüzyıla Göbeklitepe'nin keşfi imzasını attı. Öyle tahmin ediyorum ki, henüz çok erken ama 21. yüzyıla da bazilikanın keşfi imzasını atacak gibi duruyor.'

'BURSA İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİNİN ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON NOKTASI OLACAK'

Türkiye'deki arkeoloji çalışmalarının, dünya ile rekabet edebilen bilim dallarından birisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Şahin 'Açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki dünya bilimi ile arkeoloji alanında rekabet edebilecek durumdayız, bu nedenle gurur duyabiliriz. Bursa öncelikle Osmanlı payitahtı, yanı sıra tarım ve sanayi kenti. Son yıllarda yapılan çalışmalarla çok yakın bir gelecekte Bursa aynı zamanda kültür ve inanç turizminin önemli bir destinasyon noktası olacak.' değerlendirmelerinde bulundu.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı da, bahar dönemi boyunca Şadırvanlı Han Felsefe Buluşmaları'nın dönem sonu panelini gerçekleştirdiklerini, yeni dönemde de felsefe buluşmalarının devam edeceğini ifade etti. Panelin sonunda Prof. Dr. Mustafa Şahin'e Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı tarafından Atatürk plaketi takdim edildi.