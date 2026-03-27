Konya Karatay'da Ortaokullar Arası Kardeşlik ve Dostluk Erkekler Voleybol Turnuvası, 5 okuldan 60 öğrencinin katılımıyla başladı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, çocukların spora olan ilgisini artırmak; dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla sportif faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen turnuva, ortaokul öğrencilerini aynı sahada buluşturuyor.

Ortaokullar Arası Kardeşlik ve Dostluk Erkekler Voleybol Turnuvası, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Çimenlik Spor Salonu'nda her gün iki maç üzerinden oynanıyor. Turnuvaya Ovakavağı Şehit Ahmet Y. Kuyucu İmam Hatip Ortaokulu, Yarma Ortaokulu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu, Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu ve Karatay Ortaokulu katılıyor.

Turnuva, 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Dereceye giren öğrencilere ve organizasyona katılan okullara çeşitli hediyeler verilecek.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YOĞUN GAYRET İÇERİSİNDEYİZ

Turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarılar dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin sporla buluşmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Karatay'da sportif faaliyetleri her geçen gün artırdıklarını belirten Başkan Kılca, geçtiğimiz günlerde Liseler Arası Kardeşlik ve Dostluk 2. Futsal Turnuvası'nı başlattıklarını hatırlattı. Gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Kılca, ilgili kurumlarla iş birliği içinde bu tür organizasyonları desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Başkan Kılca, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve sosyal hayatta başarılı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, 'Gençlerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. Onlara olan sevgimiz çok büyük ve aramızdaki gönül bağını her zaman güçlü tutuyoruz. Bu turnuva da gençlerimizin dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirmesi için harika bir fırsat sunuyor. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirmeleri ve birlikte güzel anılar biriktirmeleri için gayret etmeye devam edeceğiz.' dedi.