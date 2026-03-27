TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 4 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Trabzonspor Basketbol ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçının biletleri Biletix'te satışta.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadelesini sürdüren TOFAŞ, sıradaki iç saha maçında Trabzonspor Basketbol'u ağırlayacak.

Evinde taraftarının önünde galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, bu önemli mücadelede Bursalı basketbol severlerin desteğini beklerken, 4 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri biletix.com 'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.

Maç günü salon bilet gişesi saat 14.00'den itibaren açık olacak.

Basketbol Süper Ligi yönetim esasları yönergeleri gereği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025/2026 sezonu karşılaşmalarında deplasman tribünü uygulaması bulunmamaktadır.

Yönergeler ve İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda herhangi bir tribüne rakip takım ya da farklı takım ürünleriyle girilmesi yasaktır. Tespit edilen kişiler salon dışına çıkarılacaktır.