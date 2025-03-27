Konya’da Karatay Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Bayram boyunca tüm belediye ekipleri, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 24 saat görev yapacak.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalara bayramda da ara vermeden devam edecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak.

Karatay Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek "Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde bayram yapmalarını temin için Karatay’da bayram süresince nöbetçi ekipler 7/24 görev başında olacak” denildi.

323 PERSONEL KARATAYLI’LARIN HUZURU İÇİN GÖREV BAŞINDA OLACAK

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Vatandaşların bayramı daha temiz ve hijyenik bir çevrede geçirebilmesi için ekipler arefe günü ve bayram boyunca sahada olacak. Bayram süresince hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürecek olan belediye ekipleri, toplam 323 personel ve 74 temizlik hizmet aracı ile sahada görev yapacak. Ayrıca, olası acil durumlara karşı müdahale ekipleri de bayram boyunca hazır bekleyecek. Vatandaşların Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmesi amacıyla rutin çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yoğun talep gören market, fırın, pastane gibi umuma açık sıhhi müesseselerde çalışmalarını bayram süresince devam ettirecekler.

KARATAY’DA BAYRAM HUZUR İÇİNDE GEÇECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilçede huzur ve güven ortamında yaşanması için belediye olarak sahada olduklarını aktararak; “Ramazan Bayramı’nın sevgi, kardeşlik ve birlik atmosferinde geçmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Temizlik hizmetlerinden denetimlere kadar geniş bir yelpazede çalışan ekiplerimiz, bayram boyunca hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğu için görev başında olacak. Bizler Karatay’ın her köşesinde hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Bayramın, huzur dolu anılarla hatırlanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.