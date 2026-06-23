Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte geçtiğimiz günlerde yeni sezon için kapılarını açan Karatay Mevlana Gül Parkı'nda incelemelerde bulundu.

KONYA (İGFA) - Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Karatay Mevlana Gül Parkı, gül sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

190 farklı türde 50 bin gülün yer aldığı park, rengarenk görüntüsü ve eşsiz kokusuyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan park, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve ailelerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere huzurlu bir ortam sunan Mevlana Gül Parkı; gölgelikli salıncakları, gül şemsiyesi, gül takları, yürüyüş yolları ve gül ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo niteliği taşıyan park, özel gün fotoğraf çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da parkta incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Mevlana Gül Parkı'nın Karatay'ın önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, parkın yeni sezonda da vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Açıldığı ilk günden bu yana her yaştan vatandaşın ilgisini çeken parkın gül sezonuyla birlikte yılın en güzel dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Başkan Kılca, 'Yeni sezon için kapılarını açtığımız Karatay Mevlana Gül Parkımızda bugün hemşehrilerimizle bir araya geldik. Parkımızın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle ziyaret edilmesi bizleri son derece mutlu ediyor' dedi.

Parkta 190 farklı gül çeşidinin bulunduğunu hatırlatan Kılca, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebildiği Mevlana Gül Parkı'nın önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.