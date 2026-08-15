Merhaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Bugün başlayacak festivale dair bülten, video ve görselleri değerlendirmenizi rica ederiz.

ERZURUM (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Erzurum, 15-23 Ağustos tarihleri arasında kültür, sanat ve gastronomiyle dolu dokuz günlük bir programa ev sahipliği yapacak. Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne uzanan tarihi mirası, Oltu taşı işçiliği, âşıklık geleneği gibi yaşayan kültürel değerleri ve cağ kebabından kadayıf dolmasına uzanan zengin mutfak kültürüyle kentin farklı yönleri yüzlerce etkinlik aracılığıyla keşfedilecek. Festival kapsamında 39 Lezzet Noktası Erzurum'un köklü gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluştururken; sergiler, konserler, sahne sanatları, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri kentin farklı noktalarına yayılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun kadim şehirlerinden Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomisi, geleneksel sanatları, kış turizmi ve güçlü organizasyon kapasitesiyle Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, 'Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Erzurum Kalesi'nden Oltu taşı işçiliğine, âşıklık geleneğinden zengin mutfak kültürüne kadar Erzurum çok güçlü ve çok katmanlı bir kültürel mirasa sahip. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz.' dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl dördüncü kez Erzurum'da düzenleneceğini ifade eden Ersoy, festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini şehirle buluşturan bir organizasyon olmadığını; aynı zamanda şehirlerin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

ERZURUM'UN YÖRESEL LEZZETLERİ FESTİVAL ROTASINDA

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca 39 Lezzet Noktası'nda Erzurum mutfağının karakteristik tatları ziyaretçilerle buluşacak. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi olarak şef ve TV programcısı Ayvaz Akbacak yer alacak. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve TV programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ile Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Sultan Yüzüncüyıl da konuk olarak Erzurum'un gastronomi mirasını yerinde keşfedecek.

15-16 Ağustos tarihlerinde Lezzet Noktaları'nı ve yerel işletmeleri ziyaret edecek konuk isimler; Erzurum'un yöresel lezzetlerini deneyimleyerek kentin köklü yemek kültürünün ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sunacak.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı coğrafyası, sert iklim koşulları ve güçlü hayvancılık geleneğiyle şekillenen Erzurum mutfağında et ve süt ürünlerinin yanı sıra hamur işleri ve tahıllar önemli bir yer tutuyor. Uzun kış koşullarına uyum sağlayan kurutma ve saklama yöntemleri de kentin yüzyıllar içinde gelişen yemek kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Odun ateşinde yatay şişlerde pişirilen Erzurum'un simge lezzeti cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına; lor dolması, su böreği, hıngel, ayran aşı ve kesme aşından kentin köklü hayvancılık kültürünün izlerini taşıyan çivil ve göğermiş peynire uzanan zengin Erzurum mutfağı, festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

ERZURUM'DA FESTİVAL SAHNESİ ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi sahne alacak.

15 Ağustos Cumartesi - Oğuzhan Koç

16 Ağustos Pazar - Sefo

17 Ağustos Pazartesi - Resul Dindar

18 Ağustos Salı - Sinan Akçıl

19 Ağustos Çarşamba - Kıraç

20 Ağustos Perşembe - Buray

21 Ağustos Cuma - Alişan

22 Ağustos Cumartesi - Murat Boz

23 Ağustos Pazar - Poizi