Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş'u ziyaret etti. Görüşmede kadınlara yönelik eğitim çalışmaları, aile değerlerinin korunması ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş'u ziyaret etti. Ziyarete Erzurum Kent Konseyi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğluoğlu ile Kadın Meclisi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kadınlara yönelik eğitim faaliyetleri, aile değerlerinin korunması, aile içi sevgi dilinin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişimin yaygınlaştırılması konuları masaya yatırıldı. Toplantıda, aile yapısının korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasında sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği rolün önemine dikkat çekildi.

Kent Konseyi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğluoğlu, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, Kadın Meclisi olarak kadınlara ve ailelere yönelik bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Şerbetçioğluoğlu, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sevgi dilinin yaygınlaştırılması ve kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almasına yönelik projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Kadın Meclisi üyeleri de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, kadınların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler, aile değerlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmayı artıracak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Nagihan Baruş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınlara, ailelere ve topluma katkı sunan sosyal ve eğitsel çalışmaları önemsediklerini belirtti. Bu alanda gerçekleştirilecek projelere destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Baruş, sivil toplum kuruluşlarının toplumun gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.