Konya'da Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Ayı’na özel olarak organize edilen “Bir Başka Ramazan” etkinlikleri Konyalıların yoğun ilgisiyle gerçekleştiriliyor.KONYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Ramazan ayına özel olarak hazırladığı etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Bir Başka Ramazan” etkinliklerine çocuklar ile aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Aileleriyle birlikte etkinliklerin yapıldığı salonu dolduran çocuklar; Ramazan Ayı’nın simgelerinden olan Hacivat Karagöz, Keloğlan ve Nasrettin Hoca tiyatroları ile eğlenceli vakitler geçirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferine yakışacak güzel etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Hasan Kılca, Ramazan ayının coşkusu ve heyecanını tüm Karataylılarla birlikte doyasıya yaşadıklarını söyledi.

Başkan Kılca; “Ramazan ayının manevi atmosferinin ilçemizin dört bir tarafında yaşanması için gayret gösteriyoruz. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizde 22 Mart’a kadar devam edecek olan Ramazan Ayı etkinliklerimize hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından organize edilen; “Bir Başka Ramazan” etkinliği kapsamında vatandaşlarımız, geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen karakterleri Hacivat Karagöz, Keloğlan ve Nasrettin Hoca ile keyifli Ramazan akşamları yaşıyor. Her yeni programda kalabalık artıyor ve burası Ramazan akşamlarının en fazla ilgi gören noktası haline dönüştü. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Belediyesi “Bir Başka Ramazan” etkinlikleri son olarak; saat 21.00’da, 21-22 Mart günlerinde gerçekleştirilecek.