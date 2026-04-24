Kocaeli Gebze Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına Arapçeşme Mahallesi'nde devam ederken, Şehit Şaban Töngel Parkı'nda yürütülen çalışmaları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Büyükgöz, sahadaki temizlik faaliyetlerini yakından takip etti.

PARK VE ÇEVRESİ BAŞTAN SONA TEMİZLENDİ

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve ortak kullanım noktaları titizlikle elden geçirilirken, çevre düzenlemesiyle birlikte parkın genel görünümü de yenilendi. Baharın tazeliğini yansıtan çalışmalar mahalle sakinlerinden de olumlu geri dönüş aldı.

ÇALIŞMALAR İLÇE GENELİNDE DEVAM EDECEK

Gebze Belediyesi yetkilileri, bahar temizliği çalışmalarının planlı bir şekilde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirterek, ilçe genelinde temizlik seferberliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'ORTAK EVİMİZ GEBZE'

Başkan Zinnur Büyükgöz, 'Şehrimizin her köşesi bizim ortak evimizdir; temiz bir çevre, huzurlu bir yaşamın ilk adımıdır.' ifadelerini kullanarak vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.