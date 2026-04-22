KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak play-off bileti alan Konya Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Fenerbahçe Koleji Rams ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak serinin ilk maçı 30 Nisan Perşembe günü Konya'da, rövanş ise 3 Mayıs Pazar günü İstanbul'da.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonu normal sezon karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte play-off heyecanı başladı.

Konya'yı ligde başarılı şekilde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 18 takımın mücadele ettiği ligde, 34 maçlık maratonu 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle tamamladı. Topladığı 57 puanla normal sezonu 4. sırada bitiren sarı siyahlı takım, üst sıralardaki yerini koruyarak play-off bileti almayı başardı.

Büyükşehir, sezon boyunca özellikle iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynadığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet elde eden sarı-siyahlılar, taraftar desteğini sahaya yansıtarak rakiplerine önemli üstünlük kurdu. İç sahada sadece 3 kez mağlup olan Büyükşehir, bu alandaki başarısıyla öne çıktı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE KOLEJİ RAMS

Normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler play-off eşleşmelerine çevrildi. Konya Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Fenerbahçe Koleji Rams ile eşleşti.

İki maç üzerinden oynanacak serinin ilk karşılaşması 30 Nisan Perşembe günü Konya'da, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak. Serinin rövanşı ise 3 Mayıs Pazar günü İstanbul'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyespor, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek yarı final yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.