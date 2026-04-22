Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası' büyük bir ilgiyle tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuva, genç yetenekleri bir araya getirirken büyük bir heyecana sahne oldu. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortuna sahip olan Karatay, 23 Nisan kapsamında anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadı.

13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada, kız ve erkek olmak üzere 7-14 yaş arası sporcular madalya mücadelesi verdi. Karatay Kapalı Tenis Kortu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Karatay İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde çocukları sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin teminatı olan çocukların gelişiminde sportif faaliyetlerin önemini vurguladı.

Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek, '7-14 yaş arası yaklaşık 200 çocuğumuz 5 gün boyunca eğlenceli tenis aktiviteleri yaşadı. İnşallah bu tesisler örnek olur ve sayıları artar. Çünkü gerçekten çok kıymetli tesisler. Türkiye çapında birkaç örneği var. Bu organizasyonda çocuklarımıza ev sahipliği yapan ve desteklerini esirgemeyen Karatay Belediye'sine, çocuklarımızı spor yapmaları için destekleyen velilerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Turnuvaya katılım sağlayan sporcular ve aileleri, 23 Nisan vesilesiyle düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

9 Yaş Kızlar Kategorisi'nde şampiyon olan İpek Aygül, turnuva dolayısıyla Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederken, 12 Yaş Erkekler Kategorisi'ni şampiyon olarak tamamlayan Ali Emir Aygül ise, bu tür turnuvaların devamını diledi.