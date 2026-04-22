Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Mehmet Sarhanlı, Edirne'de düzenlenen Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 4 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak hem kürsüye damga vurdu hem de milli takım kapısını araladı.

DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde, Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı önemli bir başarıya imza attı.

Genç sporcu, 50 metre, 100 metre ve 200 metre sırtüstü ile 50 metre serbest stillerinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir üstünlük sağladı. Sarhanlı, ayrıca 100 metre serbest stilinde Türkiye üçüncüsü olarak toplamda elde ettiği derecelerle dikkat çekici bir performans sergiledi.



Öte yandan başarılı sonuçların ardından topladığı puanlarla 14 yaş bölge karmasına seçilen Mehmet Sarhanlı, yurt dışında düzenlenecek yüzme yarışlarında milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.