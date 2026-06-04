Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Zagreb Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Bayram Konseri'nde sema mukabelesi icra etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Zagreb'de sema mukabelesi ve tasavvuf musiki dinletisi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Zagreb Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi iş birliğinde tarihi Lisinski Konser Salonu'nda düzenlenen 'Bayram Konseri'nde Konya'nın asırlık tasavvuf geleneği sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından icra edilen sema ayini şerifi ile Hırvatistan'da yaşayan Boşnak, Türk ve Arnavut Müslüman topluluklar bir araya gelerek, bayramın manevi iklimini paylaştı.

Bayram sevincinin hissedildiği program, farklı kültürler arasında gönül köprüleri kurulmasına, ortak tarihi ve manevi mirasın tanıtımına da katkı sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kadim şehir Konya'nın asırlardır yaşattığı tasavvuf ve sema geleneğini uluslararası organizasyonlarda tanıtmayı, gönüllere dokunmayı ve kültürel diplomasi faaliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyor.