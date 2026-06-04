Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı 'Bir Adam Yaratmak' adlı eseri sahneye taşıdı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da insan ruhunun derinliklerine inerek varoluş, kader ve sanatçı kimliği üzerine güçlü sorgulamalar içeren oyun, sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Şehir Tiyatrosu sanatçılarının etkileyici performanslarıyla sahnelenen oyun, sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Salonu dolduran Bursalılar, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek, oyunu üçüncü kez izlediğini ve uzun zamandır izlediği en güzel tiyatro eserlerinden biri olduğunu belirterek, 'Oyunu heyecan ve mutlulukla izledim. Benim için bu eserin anlamı çok büyük. Bu oyunu sahneye koyan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor ve sahnede performans gösteren kıymetli oyuncuları tebrik ediyorum' diye konuştu.