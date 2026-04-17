Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24.dönem Başkanı Cemil Çiçek'in verdiği 'Özallı Yıllar' konferansına katıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla 'Özallı Yıllar' konferansı düzenlendi.

Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Kampüsünde düzenlenen konferansa Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24.dönem Başkanı Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Gazeteci Yavuz Donat, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, dernek ve oda başkanları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın hayatını anlatan film gösterildi.

'TURGUT ÖZAL ÇOK FARKLI BİR KONUMA SAHİPTİR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24.dönem Başkanı Cemil Çiçek, 'Özallı Yıllar' konferansında yaptığı konuşmada, '60 seneye yakındır Türkiye'de siyasetle uğraşan birisi olarak söylüyorum. Turgut Özal çok farklı bir konuma sahiptir. Bugün yaşadığımız çağda millet ve devlet olarak nelere sahipsek önemli bir kısmını Turgut Özal topluma kazandırmıştır. Turgut Özal; çalışan, gayret eden, ortaya eser koymuş devlet adamıdır. Turgut Özal, hayatın içinden gelen bir insandı. Devletin bürokrasisinde en tepede çalışmıştır. Turgut Özal, planlamacılık noktasında markadır. Dış tecrübesi vardı. Özel sektör tecrübesi olan bir isimdi. Sonrasında siyaset ayağı oldu. 80 darbesinden sonra Özal gibi sinirlerine, iradesine haki, hoşgörü sahibi birileri iş başına gelmeseydi sonrasında çok başka şeyler yaşardık. Turgut Özal, dindar bir adamdı. Özal, bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar olan bir insandı. Bilgisayar kavramını devlet hayatına taşıyan odur. Gelecek tasavvuru olan bir insandı. Özal, bir ideoloji adamı değildi' ifadelerini kullandı.

'Turgut Özal olmasa ben olmazdım' diyen Çiçek, aslen Yozgatlı olmasına rağmen siyaseten doğum yerinin Malatya olduğunu söyledi.

Konferans sonrası MTÜ 2.Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde ödüle layık görülen öğrencilere ödülleri takdim edilirken, sponsorlara teşekkür plaketi verildi.