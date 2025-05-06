Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insan haklarını korumak ve ayrımcılıkla mücadele edilmesine yönelik iş birliği yapacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Başkan Altay, sağlanan iş birliğinin hayırlı olmasını dilerken TİHEK Başkanı Prof. Dr. Kılıç, iş birliğinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Kurumlar arası temel değerler ve beklentiler doğrultusunda insan haklarına saygının ve duyarlılığın gelişmesine katkı sunulması amacıyla ortak etkinliklerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı protokol; ayrımcılıkla mücadele, kötü muamelenin önlenmesi, insan haklarına ilişkin farkındalık artırıcı projelerin hayata geçirilmesi ve bu alandaki deneyim, bilgi, belge ve materyallerin karşılıklı paylaşımı konularını temel alıyor.