Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu “SAFELY” projesi Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen EIT Urban Mobility Community Days 2025’te ön plana çıkan projelerden biri oldu. Proje, engelli bireyler, yayalar, bisikletliler ve motosikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedefleyen yenilikçi bir proje olarak dikkat çekiyor. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kentsel hareketlilik alanında Avrupa’da önemli projelerde yer alarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen EIT Urban Mobility Community Days 2025, 260’tan fazla katılımcının bir araya geldiği, kentsel hareketlilik alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bu yılki Topluluk Günleri, pek çok heyecan verici projeye ev sahipliği yaparken, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin SAFELY (Enhancing Road Safety for Vulnerable Road Users with Smart Analytics/ Akıllı Analizlerle Savunmasız Yol Kullanıcıları için Yol Güvenliğinin Artırılması) projesi de etkinlikte öne çıkan sunumlardan biri oldu.

SAFELY, savunmasız yol kullanıcılarının (özellikle engelli bireyler, yayalar, bisikletliler ve motosikletliler) güvenliğini artırmayı hedefleyen yenilikçi bir proje olarak, kaza verilerini analiz eden akıllı bir araç sunuyor. Proje, şehirlerde riskli alanları tespit ederek, güvenliği artırıcı önlemler önermeyi amaçlıyor.

Proje, Berlin Teknik Üniversitesi liderliğinde Parabol Firması, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı konsorsiyumu tarafından yürütülüyor.

DAHA GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN

Konya Büyükşehir Belediyesi, EIT Urban Mobility tarafından desteklenen bu projede, trafik güvenliğini iyileştirme ve emniyetli ulaşımı sağlama adına önemli bir adım atıyor.

SAFELY projesi, yalnızca yerel düzeyde değil, aynı zamanda Avrupa genelinde de trafik kazalarını ve ölümlerini azaltma amacı taşıyor.

Konya, bu projeyle uluslararası iş birliklerinin gücünden faydalanarak, daha güvenli ve sürdürülebilir şehirler için önemli bir katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje kapsamında aldığı görev, şehirdeki trafik güvenliğini iyileştirmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje, özellikle yaya geçitleri, tabelalar ve yol işaretleri gibi fiziksel güvenlik önlemleri ile kazaları ve ölümleri azaltmayı hedefliyor.

SAFELY, kısa vadede, yüksek riskli bölgelerdeki güvenlik açıklarını kapatacak ve orta ile uzun vadede, şehirlerde yol güvenliğini iyileştirmek amacıyla ölçeklenebilir bir model oluşturacak.

ULAŞIM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Hareketlilik alanında Avrupa’nın en büyük inovasyon topluluğu olan EIT Urban Mobility’nin, Leading City (Lider Şehirler) üyeliği kapsamında; 2023 yılından beri EIT Urban Mobility üyesi.

EIT UM üyeliği ile kurumumuzun networkü genişletilerek, ulaşım alanında yaptığımız çalışmaların da uluslararası platformlarda tanıtılması sağlanıyor.