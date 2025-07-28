Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bursa’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktığını duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da devam eden orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, Bursa’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için gece saatlerinde yola çıktı. Yangınla mücadelede sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız; yangınların bir an önce kontrol altına alınması. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.