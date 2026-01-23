Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2026 sezonunda da Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Kıta Takımları arasında yer almaya hak kazandı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen tescil işlemlerinin ardından yol bisikletinde 2026 Uluslararası UCI Takımlar Listesi açıklandı. Son yıllarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2026 sezonunda da UCI Kıta Takımları arasında kendine yer buldu.

Erkekler kategorisinde tescil edilen Konya Büyükşehir Belediyespor, 10 profesyonel sporcu ile birlikte UCI Anti-Doping Sistemi'ne dahil olarak 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere UCI ProSeries ve çeşitli uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları, 2026 sezonu boyunca hem kulüpleri hem de Türkiye adına UCI puanı toplamak için pedal çevirecek.

Sarı siyahlı takımın yanı sıra İstanbul Team (İST), MBB Continental Cycling Team (MBB) ve Spor Toto Cycling Team (STC) de 2026 sezonunda uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek puan mücadelesi verecek.

