Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Konya Bilim Merkezi, Konya ile birlikte 6 farklı ilden lise öğrencilerinin katılımıyla Fizik Masterclass etkinliğinin 7’ncisine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte CERN’de görev alan akademisyenler tarafından parçacık fiziğine dair önemli bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Konya Bilim Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğinde 7. Fizik Masterclass etkinliği düzenledi.

Konya ile birlikte İstanbul, Bursa, Antalya, Mersin ve Trabzon’daki 15 farklı liseden öğrencilerin katıldığı etkinlik Konya Bilim Merkezi Konferans Salonu’nda iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin sabah oturumunda bilimsel araştırmaya meraklı lise öğrencilerine, CERN'de görev alan ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Dr. Doğa Veske tarafından parçacık fiziği, CERN ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı tanıtıldı, parçacık dedektörleri hakkında bilgiler verildi.

Öğleden sonraki oturumda ise ATLAS deneyinden elde edilen veriler, öğrencilere ait ikili gruplar tarafından bilgisayarlar yardımıyla analiz edildi. Etkinliğe katılan 34 öğrenci, uluslararası bir araştırma birliğinde olduğu gibi elde ettikleri araştırma sonuçlarını karşılaştırmak ve tartışmak için CERN ile yapılan canlı video konferansa katıldı.

Fizik Masterclass etkinliği uluslararası alanda 21. senesinde olan, 60 ülkeden 13 bin lise öğrencisinin katıldığı, ülkemizde 14 kez yüz yüze gerçekleştirilen bir etkinliktir. Her yıl birçok ülkeden binlerce lise öğrencisi bu etkinlikle parçacık fiziğinin sırlarını çözmeye çalışıyor.

CERN NEDİR?

Dünyadaki en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden biri olan CERN Laboratuvarı, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında yer alıyor. Bilim insanları burada, dünyadaki en büyük ve en karmaşık bilimsel araçlar ile evrenin gizemini araştırıyor.