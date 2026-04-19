Tarım Kredi Birlik AŞ Erzincan Süt Ürünleri İşleme Tesisleri, Erzincan'ın tarımsal potansiyelini katma değere dönüştürerek yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. 2025 yılı sonu itibarıyla, yaklaşık 11 milyon litre süt işlenerek ekonomiye kazandırıldı.

ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan'ın tarımsal üretim gücü, Tarım Kredi Birlik AŞ Erzincan Süt Ürünleri İşleme Tesisleri sayesinde Türkiye'nin sofralarına taşınıyor. Modern teknolojilerle donatılmış tesis, Erzincan'ın bereketli topraklarında üretilen sütleri yüksek standartlarda işleyerek, yerel kalkınmaya büyük katkı sağlıyor.

2025 yılı itibariyle, Erzincan Süt Ürünleri İşleme Tesisi'nde toplamda 11 milyon 79 bin 943 litre süt işlenerek ekonomiye kazandırıldı.

Erzincan Valiliği'nden alınan bilgiye göre, bu üretimle birlikte bin ton kaşar peyniri, 146 ton lor peyniri, 197 ton krema üretildi.

Erzincanlı çiftçilerin büyük bir özveriyle ürettiği sütler, bu modern tesislerde işlenerek, Erzincan'ın bereketi tüm Türkiye'ye ulaştığına dikkati çeken Valilik açıklamasında, bu başarılı projeyle yerli üretimi desteklemeyi, çiftçilerin alın terini korumayı ve Erzincan'ın üretim gücünü yarınlara taşımayı kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.