Merkez Bankası'nın açıkladığı 2025 yılının son ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 oranında artarken, reel olarak yüzde 1,4 oranında azaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 204,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 oranında artış gösterirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında azalış kaydetti. Böylece enflasyon etkisinden arındırıldığında konut fiyatlarında düşüş eğilimi devam etti.

ÜÇ BÜYÜK İLDE AYLIK DÜŞÜŞ

Aralık 2025'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları bir önceki aya göre geriledi. Buna göre aylık bazda İstanbul ve Ankara'da yüzde 0,2, İzmir'de ise yüzde 0,1 oranında azalış gözlendi.

Yıllık bazda ise konut fiyatları artışını sürdürdü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 28,5, Ankara'da yüzde 34,9 ve İzmir'de yüzde 30,8 oranında yükseldi.

YILLIK ARTIŞTA ZİRVE ANKARA'DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre bölgesel yıllık değişimler incelendiğinde, Aralık 2025'te en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde gerçekleşti. En düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan bölgede kaydedildi.