2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu. KFE, Eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimi incelendiğinde, Eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,2, Ankara'da yüzde 2,2 ve İzmir'de yüzde 0,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir’de yüzde 23,1 yükseldi.