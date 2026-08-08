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Kampanya kapsamında işletmelerde bilgilendirici görseller kullanılacak ve sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yürütülecek. Başkan Göksu, 'Yerel esnaf güçlü olursa Tire güçlü olur. İmkânımız varsa nakit ödeyelim, fişimizi mutlaka alalım.' ifadelerini kullandı.

Göksu, küçük tutarlı alışverişlerde dahi kart kullanımının yaygınlaştığını belirterek, imkânı olan vatandaşların yerel esnafa nakit ödeme yaparak destek olmasının önemine dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Tire Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Burak Göksu, kampanyanın kayıt dışı alışveriş çağrısı olmadığını vurgulayarak, 'Vatandaşımıza fiş alma demiyoruz. Tam tersine, nakit ödeyip fişini mutlaka almasını istiyoruz. Esnafımız vergiden değil, her kartlı işlemde kesilen yüksek POS komisyonlarından uzaklaşmak istiyor.' dedi.

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