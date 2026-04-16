Çin'in doğusunda yer alan 36 milyonluk nüfusa sahip olan Jiangsu eyaletinin başkenti olan ve 2025 yılında Türkiye'yle 830 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Nanjing ile İzmir karşılıklı ticareti geliştirmek için üçüncü kez bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - 54 üniversite ve 62 araştırma merkezine sahip olan Nanjing, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle Kardeş Şehir Protokolünü imzalamadan önce Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret etti.

Ziyaretten konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Nanjing'in, bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında hızlı gelişim gösteren, Çin'in en prestijli üniversitelerine ev sahipliği yapan ve tarihi boyunca önemli bir merkez olmuş çok kıymetli bir şehir olduğunun altını çizdi.

Nanjing heyetine İzmir ve Ege İhracatçı Birlikleri hakkında bilgi veren Eskinazi, 'İzmir, Batı Anadolu ve Ege Bölgesi'nin merkezi ve Türkiye'nin üçüncü büyük şehridir. Yaklaşık 4,5 milyonluk nüfusu ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Tarih boyunca üretim ve ticaretin merkezlerinden biri olmuş olan İzmir, bir liman kenti olmanın avantajıyla çok yönlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Nitelikli iş gücü, güçlü tarımsal altyapısı, gelişmiş ulaşım ağları, kültürel zenginliği ve yaşam kalitesi ile yatırım açısından son derece cazip bir şehirdir' diyerek Çinlileri İzmir'de yatırıma davet etti.

İzmir'in sürdürülebilirlik alanında Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'nda yer alan kentlerden biri olduğu bilgisini veren Eskinazi, İzmir'i bu özelliğiyle vizyonunu ortaya koyan bir kent olarak tanımladı.

'10 üniversitesi ve artan eğitimli nüfusu ile İzmir, Türkiye'nin modern ve yenilikçi yüzlerinden biridir' diyen Eskinazi açıklamasında şunları kaydetti:

'Coğrafi konumu ve gelişmiş lojistik altyapısı sayesinde İzmir, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biridir. Bu yönüyle Türkiye, Çin açısından yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya erişim sağlayan stratejik bir bölgesel ticaret ve lojistik merkezi (hub) niteliğindedir. Adnan Menderes Havalimanı'ndan 36 ülkeye doğrudan bağlantımız var. 16 limanına sahibiz. Türkiye'deki toplam yükün yüzde 17'si ve konteyner yüklerinin yüzde 15'i İzmir limanlarında elleçleniyor. 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren yüzlerce firma ve binlerce Ar-Ge personelimiz bulunuyor. Çok sayıda Ar-Ge ve tasarım merkezi ile inovasyon kapasitesi giderek artıyor. Yenilenebilir enerji alanında ise rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal olmak üzere dört ana kaynağı bir arada barındıran nadir şehirlerden biriyiz. Türkiye'nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün önemli bir kısmı İzmir'de bulunuyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nde 12 sektörde 8 bin aktif ihracatçısı bulunuyor. Sektörel zenginliğimiz üst seviyede. 2025 yılı itibariyle Ege Bölgesi'nden 43,6 Milyar dolar ihracat yaparak, Türkiye ihracatından yüzde 16'lık bir pay aldık. 2019 yılından itibaren ülkemizin Çin ile ticaretini geliştirmek için pek çok ticaret heyeti, fuar, eğitim organize ettik. Çin ile geliştirilecek çeşitli fırsatlara kapımızı açık tutuyoruz. WeChat platformunu da aktif kullanarak Çin'i yakın markaja almış durumdayız. Bu kapsamda, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin mevcut potansiyelinin çok daha üzerinde olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması, her iki ülke için de önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz.'

GİRİT: 'ÇİN'E TAVUK AYAĞI İHRACATININ AÇILMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Bu arada Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe pek çok üründe dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer aldığını belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Girit ise, balık, kanatlı, süt ürünleri, bal, yumurta gibi ürünlerde dünyanın protein ihtiyacını karşıladıklarını, 102 ülkeye kaliteli ve güvenli gıda ürünleri ihraç ettiklerini, Çin'e de ihracat yapacak altyapıya sahip olduklarını, son yıllarda büyük gelişim gösteren Türk somununda iş birliği yapabileceklerini, Çin'e tavuk ayağı ihracatının tekrar başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.