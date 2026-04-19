ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların emeklilik sürecinde hangi statüden aylık bağlanacağını belirleyen kriterlere ilişkin önemli bir bilgilendirme yaptı.

SGK'nın açıklamasına göre, 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için emeklilikte en fazla hizmet süresine sahip olunan statü esas alınıyor. Bu kapsamda Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı statülerinden hangisinde daha uzun süre prim ödenmişse, emeklilik o statü üzerinden gerçekleşiyor.

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için ise farklı bir uygulama geçerli. Bu kişilerde son 7 yıl içinde en fazla hizmet süresine sahip olunan statü belirleyici oluyor.

Hem 2008 öncesi hem de sonrası dönemde sigortalılığı bulunan ve hizmet süreleri eşit olan kişilerde ise son tabi olunan statü dikkate alınarak emekli aylığı bağlanıyor.

SGK, yapılan hatırlatmayla vatandaşların emeklilik planlamalarını doğru yapabilmeleri için statü kurallarını göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.