Konya Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Derneği KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tetik, hafta sonu oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında hakem skandalı ile Konyaspor’un haksızlığa uğradığını söyledi.KONYA (İGFA) - KONTİMDER'den yapılan yazılı açıklamada, Başkan Ali Tetik, futbolun birleştirici gücünün yanlış ve hatalı hakem kararlarını hakkaniyet açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu belirterek, "Şehrimizin takımı Konyaspor’a yapılan haksızlığı eleştiriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu haksızlıklara çözüm bulması gerekir. Milyonları ilgilendiren futbol oyunu için kurallar adaletli bir şekilde uygulanmalıdır. Konyaspor’un yayındayız, yapılan haksızlıkların düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf