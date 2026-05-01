Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle doğum izninin uzatıldığını anımsatarak, annelere 8 haftalık ek izin imkânı sağlandığını duyurdu. İşte 3 soruda 8 haftalık ilave doğum izninin detayları...

ANKARA (İGFA) -Yeni uygulama ile birlikte, çalışan annelerin doğum sonrası daha uzun süre çocuklarıyla vakit geçirebilmesinin önü açılmış oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğum izni süresiyle ilgili yeni düzenlemenin annelere yönelik önemli bir hak genişlemesi sağladığını söyledi.

Üç soruda 8 haftalık ilave doğum izniyle ilgili detayları paylaşan Bakan Göktaş, düzenlemenin iş ve aile yaşamı dengesine katkı sağlayacağını belirterek, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, aile kurumunu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.