Karayolları Genel Müdürlüğü, son günlerde artan sahte SMS dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarırken, resmi ödeme bildiriminin SMS ile yapılmayacağının altını çizdi.

ANKARA (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, vatandaşlara gönderilen sahte 'HGS borcu' ve trafik cezası içerikli mesajlara karşı önemli bir uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilere 'HGS Borcu', 'Elektronik Geçiş Ücreti', 'Hız İhlali Resmî Hatırlatması' ve benzeri başlıklarla dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Kurum, bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

KGM, vatandaşlara SMS yoluyla herhangi bir ödeme bildirimi ya da borç uyarısı yapılmadığının altını çizerek, gönderilen mesajlardaki bağlantıların sahte olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, dolandırıcıların resmî internet sitelerini taklit etmek için kurum adlarını 'gov.tr' uzantısıyla birlikte farklı karakterler ve ifadelerle değiştirerek kullandıkları ifade edildi.

Vatandaşların bu tür mesajlardaki linklere kesinlikle tıklamaması ve bu bağlantılar üzerinden ödeme yapmaması gerektiği belirtilirken, otoyol geçişleri veya trafik cezalarına ilişkin sorgulamaların yalnızca resmî kanallar üzerinden yapılması gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda işlemlerin, e-Devlet sistemi üzerinden ya da ilgili kurumların resmî internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.