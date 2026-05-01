İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne bağlı GÜZBEL Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren market, kafe ve restoranlarda görev yapan 127 işçi sendikalı oldu. Müjde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tarafından açıklandı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 1 Mayıs kahvaltısında işçilerle bir araya gelen Başkan Günay, Kaan Yüce Spor Salonu'ndaki buluşmada çalışanların bayramını tek tek çiçek takdim ederek kutladı. Programa CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli de katıldı.

Konuşmasında GÜZBEL'in istihdamdaki rolüne dikkat çeken Başkan Günay, projenin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu vurguladı. Başkan Günay, 'Biz bir yola çıktık ve bugün çok büyük bir aile olduk. İnşallah bu aile daha da büyümeye devam edecek. İşsiz kardeşlerimizi belediyemizde istihdam edemiyorsak, onlara nasıl iş imkânı sağlayabiliriz diye düşündük ve bu doğrultuda projeler geliştirdik. GÜZBEL projesiyle 8 olan çalışan sayımızı bugün 127'ye çıkardık; 119 gencimize iş imkânı sunduk. Sendikalaşmayı erteleyerek daha fazla kâr elde etmek bizim anlayışımıza asla yakışmaz. Benim babam da sendikasız çalışmanın zorluklarını yaşamış biriydi ve bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bugün artık GÜZBEL'de çalışan kardeşlerimizin bir sendikası var' dedi.

Program sonrasında işçiler hep birlikte kahvaltı yaptı.

Etkinlik, katılımcıların araçlarla Gündoğdu Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına hareket etmesiyle sona erdi.