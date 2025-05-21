Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve KOMEK Uzaktan Eğitim’de yeni dönem kayıtları başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve KOMEK Uzaktan Eğitim’de (KUZEM) yeni dönem kayıtları başladı.

KOMEK, yaz döneminde farklı yaş gruplarına ve hedef kitlelere yönelik geliştirdiği özel eğitim modelleriyle herkes için erişilebilir ve kaliteli öğrenme ortamları sunmaya devam ediyor.

Alaaddin, Araplar, Akşemsettin, Beyhekim, Ertuğrulgazi, Karkent, Karşehir, Çatalhöyük KOMEK merkezleri ile KUZEM’de yaz boyunca yetişkin eğitimleri sürdürülecek. Kursiyerler; el sanatlarından, dil eğitimlerine, kişisel gelişimden mesleki eğitimlere kadar pek çok branşta ücretsiz eğitimlerden faydalanabilecek.

Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

KUZEM, yüz yüze eğitime katılamayan bireyler için esnek ve erişilebilir bir öğrenme imkânı da sunuyor. El sanatlarından dil eğitimine, kişisel gelişimden mesleki branşlara kadar geniş bir yelpazede online eğitimler sunan KUZEM’de, kayıtlar kuzem.org üzerinden de alınıyor.

Çevrim içi ders videoları, etkileşimli içerikler ve mobil uygulama desteğiyle kursiyerler, zamandan ve mekândan bağımsız şekilde eğitimlerini sürdürebiliyor. Böylece katılımcılar, kendi programlarına uygun şekilde eğitime her an ulaşabiliyor.

HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞ BİREYLERİN EZBERLERİNİ PEKİŞTİRMELERİNE KATKI SAĞLANIYOR

KOMEK’in özel projelerinden biri olan Darü’l Huffaz Hafızlık Sağlama Projesi, hafızlık eğitimini tamamlamış bireylerin ezberlerini pekiştirmeleri amacıyla yürütülüyor. Yıllardır başarıyla sürdürülen yüz yüze eğitimlere bu dönem itibarıyla ilk kez birebir kadınlara özel online eğitim modeli de eklendi.

Online seanslar, Darü’l Huffaz’a özel geliştirilen web platformu üzerinden bireysel randevu sistemiyle yürütülecek. Mevcut yüz yüze seanslara ek olarak hayata geçirilen yeni modelle, katılımcıların zamandan ve mekândan bağımsız olarak programa dahil olmaları hedefleniyor.

GENÇ KOMEK KAYITLARI 17 HAZİRAN'DA

Öte yandan, 7-14 yaş grubuna yönelik eğitimlerin verildiği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda hem 7-14 hem de 15–17 yaş grubu kayıtları da 17 Haziran'da başlayacak. Yaz boyunca çocuklara yönelik değerler eğitimi, spor, sanat ve kişisel gelişim içerikli birçok branşta eğitim fırsatı sunulacak.

KOMEK ve KUZEM'de yeni dönem kayıtları 31 Mayıs tarihine kadar “konya.bel.tr”, “komek.org.tr” ve "kuzem.org" adreslerinden yapılabilecek.