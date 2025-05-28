Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen çalışmalar kapsamında, lösemi tedavisi gören hastalar için Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’nde özel bir eğitim programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK), lösemi tedavisi devam eden bireyler ile onlara eşlik eden yakınlarına yönelik punch ve amigurumi branşlarında eğitimler verildi.

Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (ASEM) hazırlanan bu anlamlı programda katılımcılar, her biri 15 kişilik iki ayrı grup halinde, pazartesi ve perşembe günleri düzenli olarak eğitim aldı. Eğitimler, KOMEK tarafından sağlanan uzman eğitmenler eşliğinde, fiziki koşulları elverişli ve motive edici bir ortamda gerçekleştirildi.

Katılımcılar el becerilerini geliştirirken, üretmenin ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Bu süreçte, katılımcıların sadece el sanatlarında ilerlemesi değil, aynı zamanda moral ve motivasyonlarının da artırılarak tedavi sürecine olumlu katkı sağlanması hedeflendi.

Katılımcılar bu anlamlı program için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.