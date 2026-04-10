Kocaeli İzmit Belediyesi'nin Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) bünyesinde hizmet veren Çocuk Kütüphanesi, Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle farklı okullardan öğrencileri ağırlayarak hem eğitici hem de keyifli anlara ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Kütüphane Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle farklı okullardan öğrencileri ağırladı.

KEYİFLİ VE VERİMLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Etkinlik kapsamında Özel Ufuk Anaokulu, Dört Mevsim Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Şirin Sulhiye İlkokulu öğrencileri İZGİM'de misafir edildi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, hafta içi 08.30-17.30, hafta sonu ise 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren İZGİM Çocuk Kütüphanesi'nde kitaplarla buluşarak keyifli ve verimli vakit geçirdi.

GERİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SOHBET YAPILDI

Ziyaret süresince öğrencilere kütüphane kullanımı hakkında bilgilendirme yapılırken, kitap okuma alışkanlığının önemi anlatıldı. Ayrıca çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla geri dönüşümün önemi üzerine sohbet gerçekleştirildi.

FATMA BAŞKAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Program çerçevesinde öğrenciler, İZGİM bünyesinde Türk el sanatları alanında üretim yapan girişimci kadınların atölyelerini de gezdi.

Atölyelerde yürütülen çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgi alan öğrenciler, Tokat baskı atölyesinde düzenlenen etkinliğe katılarak farklı bir deneyim yaşadı. Ziyaretin sonunda İZGİM Masal Oyun Odası'nda eğlenceli vakit geçiren öğrenciler ve öğretmenler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.