Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan küçük ölçekli üreticilerin verimliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Mahallemde Veteriner Danışmanlık Hizmeti' projesinde yeni dönem başvuruları başladı. Başvurular, 3 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayvancılık sektöründe bilinçli üretimi teşvik etmek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen projenin ikinci dönemi 10 ilçede start alıyor.

Proje kapsamında belirlenen şartları taşıyan üreticilere uzman veteriner hekimler tarafından ücretsiz teknik destek sağlanacak.



UZMAN DESTEĞİ ÜRETİCİNİN AYAĞINA GİDİYOR



Projeyle, 5 büyükbaşa kadar hayvanı olan küçük ölçekli işletmelere; hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi ve aşılama takvimi gibi kritik konularda danışmanlık verilecek. Belediyenin uzman veteriner hekimleri, Mayıs ayı itibarıyla işletmeleri yerinde ziyaret ederek üreticilerin sorularını yanıtlayacak ve modern hayvancılık teknikleri konusunda rehberlik edecek.



SON BAŞVURU TARİHİ 3 MAYIS 2026



Başvuru şartlarını taşıyan ve projeden yararlanmak isteyen üreticiler, 3 Mayıs 2026 tarihine kadar başvurularını Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi www.denizli.bel.tr üzerinden online olarak veya DESKİ İlçe Hizmet Birimleri üzerinden gerçekleştirebilecek.