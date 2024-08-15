Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırseverlerin işbirliğiyle Kayseri’ye kazandırılan toplam 6 okulun, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilere açarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini verdi.KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan’ın geleceği ve gençleri için dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye yakışır yüksek standartlarda modern okullar kazandırdıklarına dikkat çekerek, “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha konforlu ortamlar oluşturarak, onları yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

“KAYSERİ’NİN GELECEĞİ İÇİN YÜKSEK STANDARTLARDA OKULLAR YAPIYORUZ”

Okulların vatana, millete hayırlı olmasını temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitim alanındaki yatırımlara destek verdiklerini belirterek “Öncelikle şehrimize hayırlı olsun. Yeni okullarımız, önümüzdeki dönem eğitim ve öğretimde hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde açılacak olan okulların yapımında emeği geçen hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Hedefimiz, ilçemizde ihtiyaç duyulan bölgelerde okul ve sosyal donatılar yaparak, vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Kocasinan sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, şehri planlarken geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel yaşam alanları inşa ettiklerini ve onların daha iyi eğitim alabilmeleri için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OKULLAR:

-Mithatpaşa Mahallesi’nde 24 derslikli ve 8 atölyeli yüksek standartlarda inşa edilen modern ortaokul

-Yakut Mahallesi’nde Av. Mehmet Altun İlkokulu

-Beyazşehir Mahallesi’nde Av. Mehmet Altun Lisesi

-Ahievran Mahallesi’nde özel çocuklar için hazırlanan Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Anaokulu

-Seyrani Mahallesi’nde kentsel dönüşümle kazandırılan modern okul

-Şeker Mahallesi’nde Refik Şapcı Anaokulu