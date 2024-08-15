Bakırköy Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilçe sınırları içerisindeki okullarda tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında ilçede bulunan bazı park ve bahçelerde de önemli tadilat işlemleri gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirerek tüm öğrencilerin en iyi koşullarda daha sağlıklı ve verimli bir öğrenim ortamı sunmayı amaçlıyor. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla, Cumhuriyet Ortaokulu’nda tuvalet genişletilirken İbni Sina İlkokulu ve Pilot Cengiz Topel İlkokullarında da badana işlemleri devam ediyor. Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise öğrencilerin kullanımı için bank yenileme çalışmaları tamamlandı.

‘AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN DAHA İYİ KOŞULLARDA EĞİTİM ALMASI’

Çalışmaların ihtiyaç ve tespitlere göre diğer okullarda da devam edeceği öğrenilirken Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçemizdeki okullarda gerekli tadilat ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almasını sağlamak ve başarılarına katkıda bulunmaktır” dedi.

PARKLAR YENİLENİYOR

Vatandaşların dinlenme ve sosyal aktivitelerini daha keyifli bir ortamda yapmaları ilçedeki bazı parklarda da çeşitli tadilat ve yenileme çalışmaları yapıldı. Belarus Parkında çim serme işlemleri yapılırken Ata Parkta ise bozulan kauçuk eski yollar sökülerek yenilendi.