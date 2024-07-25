Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 50 Milyon 490 bin Türk Lirası gelir elde etti. Belediye meclis salonunda yapılan ve “Hayırlı olsun” dilekleriyle ihaleyi açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Encümen huzurunda açık ve kapalı usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde 16 adet villa arsası taşınmaz satışa sunuldu. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun”.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan ve yüzde 30 peşin, 8 ay taksit seçeneği ile satışa sunduğu taşınmaz ihalelerden toplam 50 Milyon 490 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait 10 adet villa arsanın satışı ise önümüzdeki günlerde tekrardan ihaleyle satışı gerçekleştirileceği öğrenildi.