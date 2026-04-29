Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Özel Sağlık Hastanesi, parkinson hastalarının yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıtılan 'Parkinson Egzersiz Destek Programı', bilimsel metotlarla hazırlanan özel bir rehabilitasyon sürecini kapsıyor.

'ParkinSon değil başlangıç' temasıyla hayata geçirilen proje, DBB Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları koordinasyonunda, uzman nörologlar, fizyoterapistler ve spor eğitmenleri eşliğinde yürütülecek.



'SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ HASTALARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ'



Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, projenin fiziksel kazanımlarına dikkat çekerek, 'Sporun iyileştirici gücünü parkinson hastalarımızla buluşturuyoruz. Amacımız, hastalarımızın fiziksel hareketliliğini artırırken denge ve koordinasyon becerilerini en üst seviyeye çıkarmaktır' dedi.



'SOSYAL BİR DAYANIŞMA AĞI OLUŞTURUYORUZ'



Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır ise projenin sosyal belediyecilik boyutuna vurgu yaparak, 'Dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak bizim önceliğimizdir. Bu programla sadece bir egzersiz protokolü değil, aynı zamanda hastalarımızın sosyal hayata tutunabilecekleri bir dayanışma ağı oluşturuyoruz' ifadelerine yer verdi.



'KLİNİK DENETİM VE BİLİMSEL YAKLAŞIM ŞART'



Tıbbi perspektiften programın önemini anlatan Denizli Özel Sağlık Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Göksemin Demir, multidisipliner yaklaşımın altını çizdi. Prof. Dr. Demir, 'Parkinson ile mücadelede ilaç tedavisi kadar uzman denetimindeki egzersizler de hayatidir. Nörolojik mekanizmayı destekleyen bu özel hareketler, hastalığın etkilerini minimize ederek yaşam standardını bilimsel olarak yükseltecektir' dedi. Kamu-özel sektör iş birliğine dikkat çeken Prof. Dr. Demir, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na bu önemli iş birliği için teşekkürlerini iletti.



'BÜTÜNCÜL SAĞLIK VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ'



İş birliğinin paydaşlarından Denizli Özel Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Rıdvan Erdemir ise, 'Modern tıbbın imkanlarını yerel yönetimimizin gücüyle birleştirerek halk sağlığına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje, toplumsal hassasiyetimizin ve bütüncül sağlık vizyonumuzun bir yansımasıdır' diyerek projenin önemine vurgu yaptı.