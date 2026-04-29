KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde düzenlenen 23. Kalite ve Başarı Sempozyumu, 'Kırılma Noktası' temasıyla Almira Otel'de yapıldı. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Recai Çakır ve Murathan Mungan'ın konuşmacı olduğu etkinlikte iş dünyası bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 2003 yılından bugüne her yıl iş dünyasını buluşturan KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde düzenlenen Kalite ve Başarı Sempozyumu'nun 23. sü 'Kırılma Noktası' teması ile Almira Otel'de; iş dünyası, kent protokolü, üniversite ve STK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Sempozyum; KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, BUSİAD Yönetim Kurulu Tuncer Hatunoğlu, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın açılış konuşmaları ile başladı. Alanında uzman konuşmacıların katılımı ile düzenlenen sempozyum oturumları; bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı zengin içeriklerle tamamlandı.

Program kapsamında üç ayrı özel oturumda alanında uzman konuşmacılar yer alarak bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Tarihçi, Yazar, Araştırmacı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan 'Cumhuriyet'i Anlamak' oturumunda, İş insanı, Yazar, Motivasyon Konuşmacısı Recai Çakır 'Uyum' oturumunda, Şair, Yazar Murathan Mungan 'Yaşam Kalitesi' oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. İş dünyasını buluşturan Sempozyum süresince 23. Kalite ve Başarı Fuarı'nda stant açan firmalar da ürün ve hizmetlerini katılımcılara sundu.