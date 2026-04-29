Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ferizli'de 10 dönüm alan üzerinde hayata geçirdiği tematik Atatürk Parkı projesinde son rötuşlar yapılıyor. Çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, yeşil alanlarıyla binlerce kişi projenin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 16 ilçesinde, adeta dört bir yanında sosyal proje seferberliği başlattı. Her bölgeye farklı bir dokunuş, farklı bir proje kazandıran Büyükşehir'in Ferizli'de hayata geçirdiği proje de ilçenin sosyal dokusunu değiştirecek.

10 DÖNÜMLÜK YEŞİL ALAN

Atatürk Parkı projesinde neredeyse sona gelindi. 10 dönüm arazi üzerinde ülkenin tüm coğrafyalarından izler taşıyan projeyi binlerce bölge sakini sabırsızlıkla bekliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri inşa çalışmasında önemli bir aşamayı geride bıraktı.

YEŞİL DOKUYU KORUYARAK

Çocuk oyun gruplarının büyük bölümü tamamlanarak alana yerleştirildi, oyun alanları kullanıma hazır hale getirildi. Ağaçlandırma çalışmalarında da sona yaklaşılırken yeşil doku büyük oranda oluşturuldu. Yürüyüş yolları ve zemin kaplama imalatlarında, geri dönüşüm kutuları, kent mobilyaları, ferforje çit ve sulama sistemleri büyük ölçüde tamamlandı. Parkın en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.