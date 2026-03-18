Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Şehrimizin yüz akı' dediği afet gönüllüleri ile orucunu açtı. Başkan Büyükakın, geçmişe oranla afetlere çok daha hazırlıklı olduğumuzu vurgulayarak, bunda büyük payı bulunan gönüllülere teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'deki afet gönüllüleriyle iftar programında bir araya geldi. Antikkapı'da düzenlenen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AFAD yetkilileri, Kocaeli Afet Gönüllüleri Platformu temsilcileri, haberleşme ekipleri, lojistik ve insani yardım ekipleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve yöneticileri katıldı.

'GÖNÜLLÜLÜK KOCAELİ'NİN GÜCÜ'

Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin gönüllü teşekküller anlamında önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, 'Bu salon da bunun en büyük göstergesi. Eskiye oranla afetlere çok daha hazırlıklıyız. Tamamen hazır mıyız? Hayır. Zaten afetlere hazırız diye düşünen bir anlayış hiçbir zaman gerçekten hazır değildir. Bu süreci bir farkındalık hali olarak sürekli diri tutmak gerekir. Bu nedenle hazırlığı; sürekli devam eden, iyileştirilen ve tecrübelerin aktarıldığı bir süreç olarak görmeliyiz. Afetlere hazırlık bir süreçtir ve biz de bunu böyle görüyoruz' dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Büyükakın, gönüllülerin fedakârlığını ve şehrin başarısındaki rolünü vurgulayarak, bugüne kadar yapılan tüm faaliyetler için yürekten teşekkür etti.