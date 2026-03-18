Kayseri Melikgazi'de bayram hazırlıkları başladı. İlçe genelinde bulunan mezarlıklarda bayram öncesi kapsamlı bir bakım ve temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile mezarlıklar pırıl pırıl hale geldi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra yapısal onarımlar da yapıldı. Şehit mezarlarında bulunan Türk Bayraklarının yenileri ile değişimi de gerçekleştirildi.

Mezarlıkların rutin bakımının yıl boyu sürdüğünü ancak bayramlarda hassasiyetin arttığını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu:

'Gönüllerin huzuru, kalplerin şifası On Bir Ayın Sultanı Ramazan giderken yerini bayramın sevincine bırakıyor. Melikgazi Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini huzurlu şekilde yapabilmeleri için sahadayız. Şehit mezarlarımızda bayrakların yenileri ile değişimini, mezarlıkların temizliğini, bakım ve onarımını, çevre düzenlemesini yaparak bayrama hazır hale getirdik.

Yıl boyunca devam eden temizlik çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın bayram boyunca yoğun olarak ziyaret edeceği mezarlıklarımızda artırıyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.'