Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen törende, çiftçilere yüzde 50 hibeli 4 bin 400 Trabzon hurması ve 3 bin 200 yaban mersini fidanı dağıtıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın’ın da katıldığı törende, üreticiye yüzde 50 hibeli 4 bin 400 Trabzon hurması ve 3 bin 200 yaban mersini fidanı desteği sağlandı. Başkan Büyükakın, üretime olan desteğin her zaman süreceğini söyledi.

YÜZDE 50 HİBELİ FİDAN DAĞITIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik desteği yeni yılda da devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere destek sağlanıyor. Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, Kocaeli genelinde yürütülen, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde, çiftçilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı dağıtımı yapıldı.

SON 6 YILDA 10 MİLYON TL DESTEK

Başkan Büyükakın törende yaptığı konuşmada, meyve fidanı desteğinin tarımda çeşitliliği artırmak, verimliliği yükseltmek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla başlatılan önemli bir proje olduğuna söyledi. Üreticilere sağladıkları yüzde 50 hibe desteği ile tarımsal üretim kapasitesini artırmayı, ürün çeşitliliğini zenginleştirmeyi ve daha kaliteli ürünler elde etmeyi hedeflediklerini belirten Büyükakın, son 6 yılda 10 milyon TL değerinde meyve fidanı desteği sağladıklarını dile getirdi. Büyükakın, pandemi ile başlayan süreçte öncelikle çiftçi ve üreticilere destek verdiklerini ifade ederek, “Altı yılda mazottan gübreye, tohumdan seracılığa, arıcılıktan meyve fidanına kadar 1 miyar TL değerinde 81 tarımsal destekleme projesini hayata geçirdik” dedi.

PİYASA FİYATININ YARISINA MAL EDİLİYOR

Piyasada 6 liraya alınan fidanı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı 200 dönümlük fidan üretim sahasında 3 liraya mal ettiklerini aktaran Büyükakın şöyle devam etti: “Bütçeyi yönetmek sadece harcamayı doğru yönetmek değil. Tasarrufu da doğru yönetmek demek. Büyükşehir olarak, Kocaeli’de tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu çözmek, verimi artırmak ve yeni üretim alanlarını tarımsal üretime kazandırmak amacıyla Toramanlar Göleti Tarımsal Sulama projesi hayata geçirdik. Proje ile 884 hektar alanın sulanabilmesi için 28 bin 105 metre boru hattı imalatımız devam ediyor. Projenin 1. etabına 160 milyon TL harcadık. İkinci etabıyla birlikte 375 milyon TL’ye mal olacak. Proje tamamlandığında 3 bin hektar alan suya kavuşacak. Yine Kandıra’da fındık üreticilerinin ürünlerinin depolanması için 55 milyon TL’ye fındık deposu yapıyoruz.”

“KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLİYORUZ”

“Genç çiftçilerimizin artması hedeflerimizden bir tanesi olacak. Dostlar alışverişte görsün diye 2 fidanı insanların eline verelim şeklinde yapmıyoruz. Bir tarafta sosyal medya belediyeciliği, diğer tarafta gerçek belediyecilik var. Halk adına emanet aldığımız bu makamları en doğru şekilde yönetmek bizim mesuliyetimiz. Son 6 sene içinde meyve fidanı desteği 10 milyon TL’yi aştı. Bugün 440 adet Trabzon hurması, 320 adet yaban mersini fidanı dağıtacağız. 570 futbol sahası büyüklüğünde meyve bahçesi demek bu. Kurdun kuşun da sebeplenmesi,arıların bal yapması demek. Ekosistemin ayakta kalması demek. Her şeye rağmen bütün zorluklara rağmen oradaki mücadelesini sürdüren çiftçilerimize teşekkür ederim. Desteklerimizi artırarak devam edeceğiz.”

ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR TL DESTEK SAĞLANDI

Öte yandan sürdürülebilir tarım için her zaman üreticinin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019- 2024 tarihleri arasında çiftçilere yönelik mazot, gübre, tohum başta olmak üzere, 81 destekleme projesi ile 1 milyar TL değerinde katkı sağladı. Meyve yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında ise bugüne kadar 850 üreticiye yüzde 50 hibeli 55 bin ceviz, 30 bin Trabzon hurması, 4 bin ahududu, 4 bin böğürtlen ve 10 bin kivi fidanı desteği verildi.

MEYVE FİDANI DESTEĞİ BU SENE DE VERİLİYOR

“Bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli 4 bin 400 Trabzon hurması ve 3 bin 200 yaban mersini fidanı desteği sağlanıyor. Trabzon hurması fidanı Kocaeli genelinde, yaban mersini fidanı ise uygun toprak yapısı (düşük ph 4,5 – 5,5) ve yağış rejimi çok olan yüksek yerlerde yetişmesi nedeniyle sadece Başiskele, Kartepe, Karamürsel ve Gölcük ilçelerindeki üreticilere verildi. Son 6 yılda 10 milyon TL tutarında meyve fidanı desteği ile yaklaşık 4 bin dekar meyve bahçesi alanı desteklenmiş oldu.”